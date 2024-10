REALITY

Comemorativo, BBB 25 será todo disputado em duplas, e terá pipoca e camarote

A edição vai celebrar os 60 anos da Globo

Publicado em 9 de outubro de 2024 às 18:00

Tadeu Schmidt no BBB

A nova edição do reality show Big Brother Brasil fará, pela primeira vez, a competição inteiramente em duplas, do primeiro ao último dia. Os participantes serão anônimos, os pipocas, ou famosos, os camarotes, e passarão 100 dias confinados na casa dos estúdios da Rede Globo, que comemora seus 60 anos em 2025.

“Para fazer parte da temporada comemorativa, será preciso se comprometer antes do jogo começar”, afirmou a emissora em nota sobre o novo BBB. As duplas serão compostas de pais e filhos, avós e netos, sogras e genros, amigos, primos, irmãos, ou até mesmo casais, colocando à prova os laços já existentes fora do confinamento.

A regra de dupla se estende aos camarotes, que também deverão levar alguém importante em suas vidas para dentro da casa do Big Brother. O modelo foi brevemente testado em outra edição, quando no BBB 18 a Família Lima jogou em duplas. Na ocasião, a atual apresentadora da Globo Ana Clara e seu pai, o Papito, chegaram à final como um jogador só.

O BBB 25 começa em janeiro, e mantém o mesmo modelo de sempre: paredões, provas do líder, provas do anjo e provas bate e volta. Além disso, estarão presentes Big Fone, Monstro, Poder Curinga e Perde e Ganha, com algumas alterações para aumentar a interação com o público.

A decoração da casa, que se transforma a cada edição, será inspirada em uma “fábrica de sonhos da Globo”, inspirada nas histórias contadas pela emissora nas últimas décadas, e as que ainda serão contadas. Prometendo muitas referências e nostalgia, a casa será novamente o palco do programa.

Apresentado novamente por Tadeu Schmidt, o programa será produzido por Mónaco e Rodrigo Tapias, dirigido por Angelica Campos e terá sua direção de gênero feita por Rodrigo Dourado.