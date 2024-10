FOFOCA

Raquel Brito diz que Boninho impediu Davi de deixar o BBB 24: 'Senão o programa ia acabar'

Confinada no reality A Fazenda, da Record, Raquel Brito contou bastidores da edição do BBB 24, na qual seu irmão, Davi, foi campeão e levou o prêmio milionário. Segundo ela, Boninho, que é diretor da atração, impediu que o baiano deixasse o programa.

“Lá [no BBB] eu tinha como ajudar com algumas coisas. Tipo, com meu irmão na casa. Eu via que meu irmão estava vestindo a mesma roupa uma, duas vezes, repetindo, eu mandei roupa pra ele, perfume eu mandei”, contou.