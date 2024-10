ELEIÇÕES

Cinco ex-BBBs foram candidatos nas Eleições Municipais de 2024; saiba quais

Apenas um deles foi eleito como vereador de São Paulo

Da Redação

Publicado em 7 de outubro de 2024 às 20:41

Adrilles Jorge Crédito: Reprodução

Cinco ex-BBBs se candidataram a cargos nas Eleições Municipais de 2024, mas apenas um deles foi eleito. De edições e estados diferentes, os ex participantes do reality show tiveram uma adesão baixa dos eleitores.

O ex-BBB eleito é Adrilles Jorge, participante da décima quinta edição do programa. Atualmente, ele é comentarista político e foi eleito vereador de São Paulo pelo partido União, recebendo mais de 25 mil votos.

Entre os não eleitos, está uma figura que teve alta taxa de aprovação no reality, mas não nas urnas. Babu Santana, do BBB 21, tentou entrar na Câmara do Rio de Janeiro pelo PSOL, mas recebeu em torno de 5.300 votos.

Babu Santana Crédito: Reprodução I Redes sociais

Uma das candidatas participou do programa recentemente e foi a primeira eliminada do reality em sua edição. Marília, ou Cabrita, do BBB 23, se candidatou a vereadora de São Paulo com o partido Republicanos, mas recebeu apenas 400 votos.

Marília 'Cabrita' Crédito: Reprodução I Instagram

De uma edição mais antiga, veio Mara Viana, do BBB 6. Em seu ano de reality, ela foi a campeã, e se candidatou em 2024 a vice-prefeita de Porto Seguro, formando chama com Luigi Rotunno pelo PSDB. A dupla foi a terceira mais votada, recebendo 12.031 votos, somando 14,23% do total. O vencedor foi Janio Natal, do PL, eleito com 45.601 votos, e 53,94%.

Mara Viana Crédito: Reprodução I Instagram

A última ex-BBB candidata não eleita foi Sol Vega, da quarta edição do reality show. Dona do meme “iarnuou”, ou “we are the world”, ela tentou uma vaga de vereadora do Rio de Janeiro pelo partido PDT, mas teve só 111 eleitores.