5 atuações que levaram Fernanda Torres ao Globo de Ouro

Produções diversas trilharam o caminho da atriz premiada como Melhor Atriz em Filme de Drama neste domingo (5)

Elis Freire

Publicado em 6 de janeiro de 2025 às 17:18

Fernanda Torres no Globo de Ouro Crédito: Reprodução

Versátil e renomada, Fernanda Torres já viveu diversos papeis icônicos no cinema brasileiro antes de encarnar Eunice Paiva, personagem que a premiou com o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama neste domingo (5). Filha de Fernanda Montenegro, que subiu no palco da premiação há 25 anos para receber o prêmio de Melhor Filme de Língua Estrangeira por "Central do Brasil", Torres construiu uma história marcante na 7ª arte.

Com carreira iniciada no cinema com apenas 17 anos, quando fez o filme Inocência (1983), a carioca já transitou entre dramas cabeçudos e humor inteligente na TV, além de seus papeis no teatro. De Inocência à Eunice, o amadurecimento de Fernanda se mostra como fruto de muito trabalho e bom humor.

O jornal CORREIO relembrou alguns dos papeis vividos pela atriz que tem sido o foco dos holofotes da crítica nacional e internacional.

1) Ela em “Eu Sei que Vou Te Amar” (1986)

Fernanda Torres em "Eu Sei que vou te Amar" Crédito: Reprodução

No filme de Arnaldo Jabor, Torres “Eu Sei que Vou Te Amar”, Fernanda Torres viveu uma personagem sem nome, chamada despretensiosamente de “ela”. Aos 18 anos, a atriz faz uma jovem apaixonada que acaba se separando do seu grande amor.

Na trama, tempos depois, os dois se reencontram e lidam com a complexidade do envolvimento amoroso que nutriram. Indicado ao prêmio da Palma de Ouro no Festival de Cannes de 1986, o título rendeu o prêmio de Melhor Atriz para Fernanda, na época uma jovem adulta já extremamente talentosa.

2) Fátima em "Tapas e Beijos" (2011)

Fátima e Sueli - "Tapas e Beijos" Crédito: Reprodução

Citado na premiação do Globo de Ouro deste domingo (5), em“Tapas e Beijos” ou na tradução em inglês “Slaps and Kisses”, Fernanda Torres interpreta a icônica Fátima, dupla de Sueli (Andrea Beltrão), duas vendedoras da loja Djalma Noivas.

Quando não estavam cuidando com dedicação e muito bom humor dos preparativos para os casamentos, as duas viviam desilusões amorosas e paixões flamejantes. O certo é que tiraram muitas risadas do público, durante 5 temporadas na TV.

“Tapas & Beijos” está disponível para streaming no Globoplay.

3) Vani em “Os Normais” (2001)

Torres em "Os Normais" Crédito: Reprodução

É difícil falar da carreira de Fernanda Torres sem mencionar Vani, personagem da atriz em “Os Normais”. Na produção criada por Fernanda Young, Vani é uma mulher furacão e vive um turbilhões de emoções na trama bem humorada ao longo de três temporadas, ou do longa-metragem.

Ora decidida, ora iludida, mas sempre divertida, Fernanda Torres encarna a esposa de Rui (Luiz Fernando Guimarães), com quem se envolve nas mais absurdas trapalhadas. A personagem de Torres conquistou o público brasileiros graças ao seu jeito peculiar e atrapalhado de enxergar e viver a vida.

“Os Normais”, a série e o filme, estão disponíveis para streaming no Globoplay.

4) Maria em "Que isso companheiro?" (1997)

Fernandas Torres viveu em "O que é isso companheiro?" Crédito: Reprodução

Ao lado de Selton Mello como em “Ainda Estou Aqui”, “Que isso companheiro?” foi um filme marcante da carreira da atriz carioca. Indicado ao Oscar na categoria de melhor filme estrangeiro, o longa-metragem dirigido por Bruno Barreto em 1997, contou com Fernanda Torres no papel da militante Maria Augusta Carneiro, nome atuante contra o regime militar instaurado no país em 1964.

Na trama, o jornalista Fernando (Pedro Cardoso) e seu amigo César (Selton Mello) abraçam a luta armada contra a ditadura militar no final da década de 60. Os dois alistam num grupo guerrilheiro de esquerda. Em uma das ações do grupo militante, César é ferido e capturado pelos militares. Fernando então planeja o sequestro do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, Charles Burke Elbrick (Alan Arkin), para negociar a liberdade de César e de outros companheiros presos.

5) Eunice em "Ainda estou aqui" (2024)

Fernanda Torres em Ainda Estou Aqui Crédito: Divulgação

Em 2024, com muita bagagem nas costas, chegou a missão de interpretar Eunice, no sensível drama baseado na história real contada no livro de Marcelo Rubens Paiva “Ainda Estou Aqui”. No papel da mãe Marcelo e esposa de Rubens Paiva, vivido por Selton Melo, Fernanda mostra mais uma de suas brilhantes facetas ao dar vida a uma mulher que perde seu marido para as mazelas da ditadura militar.