CULTURA

Margareth Menezes comemora vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro: “O Brasil merece”

Ministra da Cultura destaca importância da conquista para o cinema brasileiro e destaca reconhecimento internacional

A vitória inédita de Fernanda Torres como Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro 2025 gerou repercussão nacional. Em entrevista nesta segunda-feira (6), a ministra da Cultura, Margareth Menezes, celebrou a conquista da atriz por sua atuação em Ainda Estou Aqui, filme dirigido por Walter Salles, que narra a história de Rubens Paiva e sua família. Margareth classificou o momento como um marco para o cinema e a cultura do Brasil.

“Ela é uma artista fantástica, todos nós sabemos do tamanho e da expressão da Fernanda Torres. Esse filme importantíssimo, Ainda Estou Aqui, conta a história do deputado Rubens Paiva, a sua família, a mulher dele. O Walter Salles sempre também campeando, fortalecendo, né? Selton Mello, a própria Fernanda Montenegro, então nesse momento nós estamos festejando essa conquista do Brasil. O Brasil merece, o Brasil precisa e a cultura nacional também é representada positivamente”, declarou Margareth, no Aeroporto de Salvador, enquanto se preparava para embarcar para o Benin nessa segunda-feira (6).