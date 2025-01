REPERCUSSÃO

Vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro emociona brasileiros e recebe elogios de políticos, artistas e colegas

Atriz é celebrada por sua atuação em Ainda Estou Aqui, conquistando o prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama

H Heider Sacramento

Publicado em 6 de janeiro de 2025 às 08:18

Fernanda Torres no Globo de Ouro Crédito: Reprodução

A conquista de Fernanda Torres como Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro 2025, no último domingo (05), mobilizou homenagens de artistas, políticos e personalidades brasileiras, celebrando seu protagonismo no cenário internacional com sua atuação no filme Ainda Estou Aqui, dirigido por Walter Salles.

Entre os primeiros a reagir, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva comemorou a vitória nas redes sociais, destacando o orgulho nacional. “Emocionante! Fernanda Torres é orgulho do Brasil. Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro pela sua grande atuação no filme Ainda Estou Aqui. Como ela mesma diz: a vida presta. Parabéns!”, escreveu Lula.

O vice-presidente Geraldo Alckmin exaltou o significado do nome Fernanda e a força das mulheres brasileiras. “Fernanda é a versão em português de um nome de origem germânica que significa ‘ousada, corajosa’. E nós, brasileiros, sabemos, mais do que ninguém, que nossas Fernandas são ousadas, corajosas e, também, talentosas. Minhas felicitações à Fernanda Torres, reconhecida como a Melhor Atriz em Filme de Drama, no Globo de Ouro, por sua atuação em "Ainda Estou Aqui”, publicou.

O ator Selton Mello, colega de elenco de Fernanda no filme, destacou a importância do momento para o cinema nacional. “Eu vi a história sendo feita. Te amo, Fernanda. Quando eu pousar os pés no chão eu falo mais. Eunice Paiva, Rubens Paiva, Marcelo Rubens Paiva, o nosso cinema brasileiro. Brasil no topo”, escreveu em suas redes sociais.

Artistas da música também vibraram com a conquista. Caetano Veloso, ao lado de Paula Lavigne, exaltou o reconhecimento. “Que maravilha, Nanda, merecidíssimo! O Brasil está merecendo o que deve merecer”, escreveu na legenda de um vídeo publicado na rede social.

A cantora Ivete Sangalo, por sua vez, destacou o impacto cultural da vitória. “Que alegria ver o Brasil ganhando, e quando o motivo é algo tão essencial e importante como o cinema é para uma nação, a arte fica ainda mais especial. Obrigada por fazer uma nação vibrar, torcer e ser feliz tendo uma atriz da sua grandeza trazendo esse aplauso merecido. Parabéns, querida! Estamos tão felizes”, celebrou.