Rodrigo Simas fala sobre bissexualidade e convívio com irmão evangélico: 'Pensamos diferentes'

Ator destacou respeito e amor entre os irmãos apesar das visões opostas sobre religião, sexualidade e estilo de vida

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 5 de julho de 2025 às 14:39

Rodrigo Simas e Felipe Simas Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Rodrigo Simas falou abertamente sobre sua relação com o irmão Felipe Simas, ressaltando que, mesmo com estilos de vida e pensamentos distintos, os dois mantêm uma convivência baseada no respeito e no amor. Em entrevista ao jornal Extra, o ator comentou sobre as diferenças entre ele, que é bissexual e não pretende ser pai, e o irmão, que é evangélico, casado e pai de três filhos. >

“Temos muito respeito um pelo outro. Nossas ideias podem divergir, mas isso se reflete apenas em nossas escolhas pessoais. Fomos criados juntos, com valores parecidos. No fim das contas, o que buscamos é amor, felicidade e bem-estar”, declarou Rodrigo.>

Os dois são filhos do capoeirista Beto Simas e da produtora Ana Paula Sang. O também ator Bruno Gissoni é irmão dos dois por parte de mãe. Atualmente, Rodrigo está em cartaz com o musical Hair, em temporada no Rio de Janeiro, enquanto Felipe interpreta o personagem Danilo na novela Dona de Mim, exibida na faixa das 19h da TV Globo.>

Rodrigo ressaltou que o afeto entre os três irmãos supera qualquer discordância:>

“O mais importante é o respeito e o carinho que temos um pelo outro. Conversamos muito, trocamos ideias. Às vezes pensamos diferente, mas o diálogo está sempre presente. Isso faz com que nossas relações sejam saudáveis.”>

Felipe Simas é casado há nove anos com a jornalista Mariana Uhlmann, com quem tem três filhos: Joaquim, de 11 anos, Maria, de 8, e Vicente, de 5. Rodrigo, por sua vez, namora a atriz Agatha Moreira há sete anos.>

“Vivemos nossa relação com liberdade e sem hipocrisia. Só o fato de eu ser bissexual já nos coloca num lugar que muita gente considera ‘moderno’. Algumas pessoas não entendem isso, mas a única coisa que importa é o que existe entre nós. O respeito mútuo e o diálogo são essenciais, e a gente cultiva isso”, disse o ator.>

Ele também falou sobre espiritualidade, afirmando que não segue nenhuma religião específica, mas acredita em uma força superior: “Acredito em Deus como uma energia maior. Não sigo nenhuma religião formalmente, mas me identifico mais com algumas crenças do que com outras.”>