OUSADO

Rodrigo Simas aparece nu em foto de Dia dos Namorados com Agatha Moreira

Ator publicou imagem nos Stories do Instagram; veja

Rodrigo Simas escolheu uma foto ousada para comemorar mais um Dia dos Namorados com Agatha Moreira. Na publicação, feita nesta quinta-feira (12), nos Stories do Instagram, os dois surgem agarradinhos. A atriz, com um casaco, está abraçando o amado, que está nu.>

Além da falta de roupas, também chamou a atenção o cabelo do ator, mais comprido. O artista de 33 anos está usando um aplique por conta do seu novo personagem, Berger, na nova montagem do musical "Hair", que estreia em julho, no Rio de Janeiro.>