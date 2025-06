SABIA DESSA?

Por que o Dia dos Namorados no Brasil é em junho e não em fevereiro, como no resto do mundo?

A data brasileira não tem relação com São Valentim, mas foi pensada para resolver um problema bem específico

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 12 de junho de 2025 às 12:45

Por que o Dia dos Namorados no Brasil é em junho e não em fevereiro, como no resto do mundo? Crédito: ORION PRODUCTION | Shutterstock

Enquanto boa parte do mundo celebra o amor no dia 14 de fevereiro, data conhecida como Valentine's Day, no Brasil, o Dia dos Namorados acontece em 12 de junho. Mas por que essa diferença? >

A explicação envolve mais marketing do que romance. A data brasileira foi criada em 1948 pelo publicitário João Doria (pai do ex-governador João Doria Jr.), que buscava uma solução para melhorar as vendas de uma loja no mês de junho, período de baixo movimento no comércio.>

Inspirado no sucesso comercial do Dia das Mães, Doria escolheu o dia 12 de junho por ser véspera de Santo Antônio, o famoso ''santo casamenteiro'' no Brasil. A campanha, com frases como ''Não é só com beijos que se prova o amo'' e ''Amor com amor se paga'' foi premiada e acabou conquistando o país nos anos seguintes. Hoje, a data é a terceira mais lucrativa para o varejo nacional, atrás apenas do Natal e do Dia das Mães.>

Por que o Dia dos Namorados no Brasil é em junho? 1 de 7

Já o Valentine’s Day, celebrado em fevereiro nos Estados Unidos, na Europa e em outros países, tem uma origem muito mais antiga e ligada à fé. Acredita-se que a data homenageia São Valentim, um padre que viveu no século 3 em Roma. Na época, o imperador Cláudio II proibiu casamentos, achando que homens solteiros seriam soldados melhores. Valentim, no entanto, continuou celebrando casamentos em segredo. Foi preso e condenado à morte por isso.>

A lenda diz que, enquanto aguardava a execução, Valentim se apaixonou pela filha do carcereiro e, no dia de sua morte, escreveu para ela uma carta assinada ''do seu Valentim''. A história comoveu os fiéis, e o papa Gelásio I instituiu o 14 de fevereiro como o dia de São Valentim no século 5. A celebração cristã substituiu o festival romano de Lupercalia, um antigo ritual pagão de fertilidade.>