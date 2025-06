LEMBRA DELA?

Luka, dona do hit 'Tô Nem Aí', volta aos palcos após luto e celebra 20 anos de carreira

Sucesso dos anos 2000, cantora disputa vaga para cantar em um dos maiores festivais de música do mundo

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 11 de junho de 2025 às 15:12

Luka Crédito: Divulgação

Dona de um dos maiores hits dos anos 2000, Luka está de volta aos holofotes com uma turnê especial que celebra duas décadas de carreira e homenageia seu pai, falecido durante a pandemia da Covid-19. A cantora, que ficou famosa com "Tô Nem Aí", marcou uma geração e agora vive uma nova fase, pessoal e profissionalmente, de resgate, cura e reencontro com o público. >

"Durante a pandemia, perdi meu pai para a Covid e isso me afastou completamente da música. Fiquei de luto por muito tempo. Agora estou voltando com força, com essa turnê especial e cheia de emoção. É por mim e por ele, que sempre esteve ao meu lado", contou em entrevista ao Gshow.>

Além de retomar a agenda de shows, Luka divide a rotina entre o Brasil e os Estados Unidos, onde mora atualmente, em Orlando. "Tenho viajado muito para cumprir compromissos no Brasil, e é gratificante ver que o público ainda tem tanto carinho por mim", afirma.>

De quase Fama ao sucesso global

Pouca gente lembra, mas Luka quase participou do reality musical Fama, da TV Globo. Apesar de não ter entrado no programa, a aparição no Fantástico foi suficiente para mudar sua trajetória: foi assim que conheceu o produtor que gravaria seu primeiro álbum.>

E foi em 2003 que "Tô Nem Aí" estourou. A canção, trilha de Malhação, dominou as rádios, ganhou o prêmio de Melhor Música no Domingão do Faustão e chegou até a MTV italiana. Mais de 20 anos depois, voltou a viralizar graças ao TikTok e a uma regravação feita por Larissa Manoela, o que a aproximou de uma nova geração.>

"Hoje em dia, muita gente me reconhece como a 'tia da música da Larissa Manoela', e está tudo bem. O importante é que a música continua viva e viajando por aí", brinca.>

Parceria com Latino e planos internacionais

Luka relembra que o refrão icônico surgiu de uma sugestão improvisada de Latino, que estava no mesmo estúdio. "Foi tudo natural, ele ouviu a música, gostou da minha voz e sugeriu esse estilo mais country, com aquele 'ôlerei'. Assim nasceu o 'tô nem aí'. Foi espontâneo e virou um fenômeno", relembra.>

Agora, a artista pode representar o Brasil no palco do Global Citizen, um dos maiores festivais de música com causa social do mundo, no Central Park, em Nova York. Ela é finalista da categoria America's Next Top Hitmaker e pede votos para realizar esse novo sonho. "Seria uma honra imensa. Estou na final e cada voto importa", diz entusiasmada.>

Responsabilidade com o público

Luka também se orgulha da conduta que manteve ao longo da carreira. "Sempre levei uma vida regrada. Não bebo, não fumo, nunca usei drogas. Meu vício sempre foi a música. Sempre pensei nas crianças e jovens que me acompanham. Eu sabia da responsabilidade que tinha.">