Kibon lança bombom de sorvete com Paçoquita para o São João

Produto será vendido com exclusividade no Nordeste durante as festas juninas

Fernanda Varela

Publicado em 11 de junho de 2025 às 13:57

Mini bombom de sorvete de Paçoquita Crédito: Divulgação

A Kibon e a Paçoquita se uniram para lançar um produto exclusivo para a região Nordeste durante o São João: o bombom de sorvete de paçoca. Os quadradinhos de sorvete com recheio cremoso de amendoim serão cobertos por casquinha de chocolate. Batizado de Kibon Mini Paçoquita, o produto chega ao mercado como edição especial e será vendido exclusivamente no Nordeste durante a temporada junina.>

“O sabor inconfundível de Paçoquita e a refrescância de Kibon se tornaram um deleite ao paladar em homenagem ao São João e ao Nordeste! Uma forma carinhosa de inovar, movida pela paixão dos consumidores por estes dois ícones da nossa cultura, respaldados pelo rigor em qualidade que Santa Helena e Kibon compartilham”, afirmou Breno Carvalho, gerente de Marketing da Santa Helena Alimentos.>

A edição especial será comercializada em caixinhas com 12 unidades, no mesmo formato consagrado da linha Mini. A distribuição será feita em canais tradicionais da região, como padarias, farmácias, mercados de bairro e lojas de conveniência.>

Segundo Camila Conti, Head de Marketing do Negócio de Sorvetes da Unilever, a escolha do Nordeste para o lançamento tem motivação estratégica. “O Nordeste é uma região estratégica para Kibon. Além de representar um mercado prioritário para a marca, é a segunda região que mais consome sorvetes no Brasil, segundo dados da ABRASORVETE. Lançar uma collab como essa durante o São João é uma forma de reforçar nossa conexão com a cultura local, respeitando tradições e entregando um produto relevante e com forte apelo afetivo.”>

Ela também destaca que a parceria traz um equilíbrio entre inovação e brasilidade. “Essa parceria une dois ícones muito queridos pelos brasileiros e reforça nossa estratégia de inovar com autenticidade. O Mini Paçoquita traz uma combinação de sabor familiar e formato inovador, alinhado à tendência de porções menores e consumo on-the-go. Acreditamos que ele tem tudo para conquistar o público, especialmente em um período tão relevante quanto o São João.”>

Camila acrescenta que a decisão também reflete uma escuta ativa do consumidor. “Estamos cada vez mais atentos aos hábitos regionais e ao que realmente importa para o consumidor. A escolha de lançar essa collab no Nordeste reflete essa escuta ativa e um olhar estratégico para onde a Kibon quer estar. Sabemos da força cultural da região e queremos fazer parte desses momentos, com produtos que entreguem sabor, conveniência e conexão.”>