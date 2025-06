AMIZADE

Carolina Dieckmann se emociona ao vivo ao falar de Preta Gil: 'Hoje eu tô chorona'

Atriz pediu orações pela amiga, que iniciou nova etapa do tratamento contra o câncer nos EUA

Fernanda Varela

Publicado em 11 de junho de 2025 às 12:11

Carolina Dieckmann e Preta Gil são muito amigas Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Carolina Dieckmann chorou ao comentar sobre a luta da amiga Preta Gil contra o câncer, durante participação no Encontro com Patrícia Poeta, na manhã desta quarta-feira (11). Intérprete de Leila no remake de Vale Tudo, a atriz pediu que o público envie boas energias para a cantora, que iniciou uma nova etapa do tratamento nos Estados Unidos.>

“Hoje a Preta começa um novo momento no tratamento dela lá nos Estados Unidos. Eu queria pedir pra todo mundo que gosta da Preta, pra botar aquela força, aquela energia, aquela oração, seja no que você acredita. A gente tá muito confiante. Hoje eu tô chorona”, disse Carolina, emocionada.>

Preta Gil está em Washington, onde foi aprovada para integrar uma pesquisa clínica com terapias experimentais. A artista iniciou o novo protocolo na terça-feira (10), após realizar uma série de avaliações médicas. Em publicação nas redes sociais, ela agradeceu o apoio dos fãs e falou sobre a importância do amor que tem recebido.>

“Começo meu tratamento dia 10. Enquanto isso, vou me fortalecendo fisicamente e espiritualmente, recebendo muito amor. Amo todos vocês, obrigada por todas as mensagens diárias, orações e energia positiva. Vocês me curam”, escreveu.>

Essa nova fase acontece seis meses após Preta ter passado por uma cirurgia complexa de 21 horas, realizada em dezembro de 2024. Na ocasião, ela teve seis tumores retirados, passou por uma peritonectomia e foi submetida à quimioterapia intraperitoneal. O procedimento também envolveu a retirada de parte do sistema digestivo e linfático.>

Durante entrevista ao Domingão com Huck, em março deste ano, Preta já havia explicado que buscaria alternativas fora do Brasil: “A gente tem que buscar alternativas. Alternativas em países diferentes, com tipos de estudos diferentes, ensaios diferentes ainda não publicados ou publicados, drogas que ainda não chegaram ao Brasil”.>