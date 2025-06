SOLTOU O VERBO

Sonia Abrão detona Paolla Oliveira e cita 'arrogância' e 'falsa simpatia'

Apresentadora fez críticas ainda à interpretação da atriz como Heleninha Roitman

Fernanda Varela

Publicado em 11 de junho de 2025 às 11:25

Paolla Oliveira Crédito: Reprodução

Sonia Abrão detonou a atuação de Paolla Oliveira como Heleninha Roitman no remake de Vale Tudo. Durante o programa A Tarde é Sua desta terça-feira (10), a apresentadora comentou a reação da atriz após receber nota zero da jornalista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo. Segundo Sonia, Paolla respondeu de forma arrogante à crítica.>

“Parece que ela ensaiou um texto, todas as falas e interpretou. Interpretou com arrogância, com uma falsa simpatia, como se ela fosse uma nata e quem escreveu o zero não é absolutamente nada, não significa nada. O zero não te define. Claro que não define mesmo a pessoa, mas é um ponto a se analisar”, afirmou a comunicadora.>

Paolla Oliveira 1 de 6

Sonia destacou que o problema não está na personagem Heleninha, mas na forma como Paolla a interpreta. Ela relembrou que a personagem foi construída como uma mulher desequilibrada, marcada pela dependência alcoólica e conflitos familiares, mas que essa complexidade não tem sido bem representada.>

“Ela tira dela e passa para a personagem. É a Heleninha que é perdida de si mesma, que é turbulenta, que é tudo, e o problema não é a personagem. A Heleninha é sim uma mulher desequilibrada, em busca de si mesma, perdida no mundo, no meio de uma família bastante complicada, é uma mulher que realmente precisa de um cuidado especial, de um tratamento, ela sofre com a doença do alcoolismo. Essa é a Heleninha construída pelo Gilberto Braga, Leonor Bassères e Aguinaldo Silva. Agora o problema não é a personagem, é a interpretação dessa personagem”, pontuou.>

A apresentadora ainda comparou a atuação de Paolla com a de Alice Wegmann, que vive Solange na novela. “Numa cena de três minutos ela deu mais banho como uma pessoa que está bêbada do que a Heleninha na novela inteira, tendo mil ataques, passando por muitas crises de bebida. Então é uma questão de você saber tocar no ponto exato. Não é se descabelando, não é tremelicando, não é a cabeça que sai do pescoço de tanto que ela mexe nessa cabeça que ela vai passar para o público o drama da personagem. Não é por aí, gente.”>