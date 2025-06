TURMA DA ALEGRIA

Gominho revela grupo de apoio com Ivete para animar Preta Gil durante tratamento de câncer

Apresentador acompanha Preta Gil nos EUA e revela grupo com famosos para apoiar a cantora

“Vou ficar nessa função de estar com ela, estou morrendo de saudade. Acompanhei tudo desde o começo. A gente conversou muito, ela falou para eu voltar a trabalhar porque já estava há um ano e meio com ela, ela sabe que eu queria ficar”, contou Gominho em entrevista ao gshow.>

Mesmo com a distância, Gominho mantém contato constante com Preta através de videochamadas. “Cada vez que tenho falado dela, tenho me emocionado. Acho que é a saudade, a distância... A gente já convivia muito, depois disso convivendo de novo... Agora ela foi para longe. Não é Rio-São Paulo, está longe real. Falar por vídeo ajuda, mas estou com saudade”, desabafou.>