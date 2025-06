NOVA FASE

Preta Gil compartilha foto durante tratamento experimental contra câncer nos EUA

A cantora compartilhou o registro do novo protocolo nos Estados Unidos

A cantora Preta Gil , 50 anos, compartilhou nesta quarta-feira (18) mais um capítulo de sua batalha contra o câncer, doença com a qual convive desde 2023. Em publicação nas redes sociais, ela mostrou mais uma fase do tratamento nos Estados Unidos, onde participa de um protocolo experimental focado em medicina personalizada. >

Desde o início de junho, Preta está fora do Brasil para realizar esse novo procedimento, após as terapias tradicionais, como a quimioterapia, não apresentarem os resultados esperados. Segundo a artista, a nova abordagem analisa mutações genéticas específicas do tumor para indicar terapias mais eficazes, como imunoterapia e tratamentos-alvo.>