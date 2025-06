BIZARRO

Esposa de jogador do Botafogo diz que perdeu memória após acidente de carro: 'Assustador'

Vitoria Schneider estava em Nova York quando o táxi em que estava bateu violentamente; família foi ao hospital

Fernanda Varela

Publicado em 18 de junho de 2025 às 14:02

Vitoria Schneider Crédito: Reprodução

O que era para ser um passeio tranquilo por Nova York quase terminou em tragédia para a influenciadora Vitoria Schneider, esposa do lateral Alex Telles, do Botafogo. Acompanhando o marido na disputa da Copa do Mundo de Clubes, nos Estados Unidos, ela sofreu um acidente de trânsito e relatou ter tido perda momentânea de memória.>

“Não ia falar sobre isso, mas resolvi compartilhar porque ainda estou em choque e teve uma coisa muito importante nesse meio tempo que me marcou”, disse Vitoria em seus stories no Instagram. Segundo ela, o acidente aconteceu enquanto estava com o irmão e uma amiga, Mari. “Saímos sem as crianças, pegamos um táxi na frente do hotel, e durante o trajeto estávamos conversando sobre várias coisas. Em determinado momento, começamos a falar de Deus”, contou.>

Vitoria relatou que o impacto foi repentino. “Foi questão de segundos: o carro estava em linha reta, o cara de boa, ele virou com tudo e entrou em uma van, bateu. Não sei se ele dormiu, se estava bêbado, o que estava acontecendo com aquele homem. Foi assustador, terrível, estamos chocados até agora.”>

Ela descreveu o estado dos ocupantes do carro logo após a batida. “A batida foi tão forte que tivemos até uma falta de memória. Eu estava no meio, quando olhei pro meu irmão, o rosto todo ensanguentado, ele teve um corte na testa. Olhei pra minha amiga, ela também saindo sangue do nariz. Fiquei chocada e sem entender o que aconteceu.”>

Segundo Vitoria, o comportamento do motorista também causou estranhamento. “A gente sentou na calçada para esperar o socorro. E o detalhe: em nenhum momento o motorista olhou para a gente, perguntou se a gente estava bem ou se tinha acontecido alguma coisa. Ele simplesmente ficou parado. E quando a gente sentou na calçada, olhei para dentro do carro e ele estava olhando para a gente assim [sorrindo]”, contou.>

Ela disse que segue tentando entender o que levou o motorista a perder o controle do veículo. “É uma coisa que estou voltando na minha mente porque até agora não consegui entender o que aconteceu, se ele dormiu ou estava alcoolizado, porque a rua estava tranquila, não tinha movimento e nenhum carro perto da gente.”>