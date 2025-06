SAÚDE

Como está Arlindo Cruz? Cantor terá alta após 50 dias internado: 'Vontade de viver'

Artista já enfrentou mais de 30 pneumonias e vive com sequelas de um AVC sofrido em 2017

O cantor Arlindo Cruz recebeu alta hospitalar após 50 dias de internação por conta de um derrame pleural. O sambista de 66 anos estava internado desde 29 de abril em um hospital no Rio de Janeiro e agora continuará o tratamento em casa, com acompanhamento de uma equipe de home care.>

A esposa do artista, Babi Cruz, confirmou a informação em entrevista ao Gshow nesta quarta-feira (18). “Já foi pedido a remontagem do equipamento de home care e graças a Deus, aos nossos orixás, à vontade dele de viver, ele estará de volta para casa!”, disse a produtora.>

Arlindo foi hospitalizado com acúmulo de líquido na cavidade pleural, região entre as membranas que revestem os pulmões. Durante o período de internação, ele precisou passar por uma cirurgia para inserção de um dreno, procedimento indicado para aliviar o quadro.>

Segundo Babi, o estado de saúde do cantor é considerado estável, com boa evolução clínica. “Ele é um touro, é muito forte. Eu, por muito menos, não aguentaria enfrentar mais de 30 pneumonias – como ele enfrentou. O quadro clínico dele é estável, com boa evolução clínica. Graças a Deus. Estamos na torcida para ele voltar logo para casa”, afirmou.>