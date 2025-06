BATE-BOCA AO VIVO

Delegada e promotora discutem ao vivo durante programa de Luiz Bacci

Raquel Gallinati e Eliana Passarelli protagonizaram um embate tenso no SBT na última terça-feira (17)

Durante a edição desta terça-feira (17) do programa Alô Você, exibido pelo SBT e comandado por Luiz Bacci, uma discussão ao vivo entre a delegada Raquel Gallinati e a promotora Eliana Passarelli chamou atenção dos telespectadores. O bate-boca ocorreu enquanto as duas comentavam o caso da menina Larissa Manuela, de 9 anos, encontrada morta em casa na cidade de Barueri, na Grande São Paulo. >

A delegada explicava os rumos da investigação, que agora inclui o padrasto da criança como um dos suspeitos, quando a promotora a interrompeu com uma pergunta direta: "Quem é que denuncia, doutora?">

A resposta gerou incômodo em Passarelli, que retrucou: "Promotor não é dono de nada. Promotor trabalha com a Justiça Pública.">

O clima ficou mais acalorado à medida que ambas defendiam suas interpretações sobre os papéis institucionais no processo penal. Raquel destacou que o delegado é o responsável pela condução da investigação, enquanto Eliana afirmou que o Ministério Público pode requisitar diligências adicionais, caso considere que o inquérito policial está incompleto.>

"Jamais falaria em subordinação. Respeito todas as polícias, mas cada um tem sua função pública", rebateu Eliana.>

A tensão só foi amenizada quando o apresentador Luiz Bacci pediu calma às convidadas e tentou retomar o foco do debate no caso da criança assassinada. O episódio viralizou nas redes sociais, com internautas comentando a troca de farpas e dividindo opiniões sobre quem estava certa.>