Cantora britânica chora no palco e deixa show abalada após falha técnica em festival

Durante apresentação no Summertime Ball, Lola Young se emocionou após falha no som e foi amparada pelo público

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 18 de junho de 2025 às 09:21

Lola Young chora no palco e deixa show abalada após falha técnica em festival Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A cantora e compositora britânica Lola Young, de 24 anos, protagonizou um dos momentos mais emocionantes do Capital’s Summertime Ball 2025, realizado na Wembley Arena, em Londres no último domingo (15). Durante sua apresentação, um problema técnico comprometeu o funcionamento do retorno de áudio, e a artista acabou chorando no palco, visivelmente abalada com a situação. >

Enquanto tentava resolver a falha no fone de ouvido, Lola interagia com a plateia na tentativa de contornar o momento. “Desculpe, pessoal! Minhas orelhas estão entrando e saindo. Posso comprar umas novas?”, brincou, tentando manter o bom humor. No entanto, sem conseguir acompanhar o ritmo da banda, acabou pedindo a ajuda do público: “Cantem junto. Por favor!”>

De acordo com a jornalista Zara Woodcock, do The Mirror, a situação deixou a cantora frustrada. Em certo momento, ela teria desabafado com o público: “É como se eles estivessem fazendo isso de propósito”. Após encerrar a performance, um vídeo viralizou mostrando Lola sendo amparada nos bastidores. Nas imagens, ela aparece com as mãos no rosto, sendo acolhida por integrantes da equipe com abraços e palavras de conforto.>

Lola Young enfrenta problemas técnicos durante apresentação no ‘Capital FM Summertime Ball’ e deixa o palco aos prantos. 🥺pic.twitter.com/SnpBWELiEE — QG do POP (@QGdoPOP) June 17, 2025