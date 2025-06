COMPORTAMENTO

Acorda com o coração acelerado? Pode ser ansiedade matinal; e tem solução

Como fortalecer sua saúde mental para enfrentar melhor as manhãs

A ansiedade matinal é uma sensação de angústia que muitas pessoas experimentam logo ao abrir os olhos, antes mesmo de colocarem os pés no chão. Trata-se daquele aperto no peito, da respiração mais curta e da mente que já começa a disparar pensamentos preocupantes, muitas vezes antecipando desafios do dia ou revivendo situações mal resolvidas do dia anterior. >

De acordo com especialistas, esse quadro tem ligação direta com padrões de pensamento, qualidade do sono e até mesmo o funcionamento do corpo no despertar. A produção do hormônio cortisol, que naturalmente sobe nas primeiras horas do dia, é muitas vezes associada ao estresse e pode intensificar esse desconforto matinal. >