TELEVISÃO

VÍDEO: Cariúcha tira calcinha ao vivo e esfrega no rosto de Sérgio Mallandro

Apresentadora virou assunto nas redes após tirar a peça durante o 'Programa do Ratinho'

Cariúcha protagonizou um momento inusitado na TV que assustou os telespectadores e virou assunto nas redes sociais nesta terça-feira (17). Durante sua participação no Programa do Ratinho, no SBT, ela tirou uma calcinha debaixo da saia ao vivo e esfregou a peça íntima no rosto de Sérgio Mallandro. >