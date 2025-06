GENEALOGIA

Papa Leão XIV é parente de Madonna e Justin Bieber; entenda

Investigação revelou laços de sangue entre o pontífice e grandes personalidades americanas e canadenses

O Papa Leão XIV possui parentesco distante com diversos famosos da cultura pop, com Madonna e Justin Bieber. Isso foi o que revelou apuração do Jornal New York Times, que realizou um profundo na árvore genealógica do pontífice, se deparando com ancestrais em comuns com os dois nomes da música e muitas outras personalidades americanas e canadenses de diversas áreas. >