DESPEDIDA DE UM ÍCONE

Sofrimento e despedida: o que aconteceu nas últimas horas de vida de Francisco Cuoco

Lendário galã da TV brasileira, Cuoco morreu aos 91 anos cercado pelos filhos;

Francisco Cuoco, um dos maiores nomes da história da televisão brasileira, morreu na manhã desta quinta-feira (19), aos 91 anos, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A despedida do ator foi marcada por emoção e acolhimento familiar, conforme relatado pela atriz e amiga Rosamaria Murtinho. >

Em entrevista, Rosamaria revelou que os filhos do artista estavam presentes nos seus últimos momentos. “A filha dele veio de Londres e os filhos também estavam no hospital. Conseguiram se despedir. A última imagem dele foi da família”, contou emocionada.>

A causa da morte de Cuoco foi falência múltipla dos órgãos, segundo nota oficial divulgada pela família à Folha de S.Paulo. De acordo com a irmã do ator, Grácia Cuoco, ele já enfrentava complicações de saúde típicas da idade avançada, além de um ferimento que acabou se agravando com uma infecção.>