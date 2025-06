FAMÍLIA

Bela Gil se emociona ao falar sobre câncer de Preta Gil: 'Doença muito cruel'

Durante o Saia Justa, chef chorou ao prestar homenagem à irmã, que segue em tratamento contra o câncer nos Estados Unidos

“Preta está doente, ela está agora nos EUA fazendo um tratamento para o câncer. Eu me lembro de estar aqui, nesse sofá, há mais de um ano, mandando um beijo para ela durante uma cirurgia longa, longuíssima que ela fez”, disse Bela com a voz embargada, enquanto tentava conter as lágrimas.>