TELEVISÃO

Nelson Rubens é afastado da RedeTV! após denúncias de assédio moral no TV Fama

Apresentador foi acusado de gritar e humilhar profissionais da equipe; emissora adota silêncio sobre o caso

Heider Sacramento

Publicado em 19 de junho de 2025 às 17:07

Nelson Rubens Crédito: Reprodução/Rede TV!

A RedeTV! decidiu afastar temporariamente o apresentador Nelson Rubens, um dos nomes mais antigos da emissora, após uma série de denúncias de assédio moral nos bastidores do TV Fama. De acordo com apuração do portal Notícias da TV, o comunicador foi acusado de gritar, humilhar e desrespeitar maquiadores, camareiras, técnicos e produtores do programa. >

As denúncias, que vinham sendo registradas internamente há mais de um ano, relatam um padrão de conduta agressiva por parte do apresentador. “Ele trata as pessoas como lixo”, revelou um dos funcionários ouvidos sob anonimato. As queixas vinham sendo encaminhadas ao setor de Recursos Humanos da emissora, que decidiu intervir após o acúmulo de reclamações.>

Procurada para comentar o afastamento, a RedeTV! se limitou a afirmar, por meio de nota, que “não comenta casos de compliance”. Mesmo assim, fontes confirmam que Nelson Rubens foi retirado das edições ao vivo e da gravação do TV Fama até o fim desta semana.>