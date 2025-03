INVESTIGAÇÃO

Nelson Rubens é investigado por assédio na RedeTV! após múltiplas denúncias

Apresentador do TV Fama é acusado de humilhar e ofender funcionários da emissora

A RedeTV! está investigando sete denúncias formais de assédio moral contra o apresentador Nelson Rubens, 87, que comanda o programa TV Fama. As acusações incluem xingamentos, humilhações e comportamento agressivo direcionado a produtores, técnicos e redatores da emissora. Um dos episódios mais graves teria ocorrido durante a gravação de um piloto do Bastidores do Carnaval, quando Rubens chegou com duas horas de atraso e ofendeu a equipe de áudio com palavras de baixo calão. >