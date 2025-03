NAS REDES

Recém-casada com Amado Batista, miss 51 anos mais jovem alfineta invejosos; confira

Calita, de 23 anos, se casou no último dia 15 com o cantor, de 74

No início da semana, a modelo também posou ao lado do amado no Sítio Esperança, propriedade do cantor em Goiás. Calita e Amado oficializaram a união com uma festa luxuosa no interior de Mato Grosso no dia 15 de março, após se casarem no civil. No dia seguinte, o casal partiu rumo ao resort Patachocas, no Morro de São Paulo, na Bahia. >