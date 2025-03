JUSTIÇA

Rodrigo Faro é processado por suposta fraude financeira envolvendo fã

Apresentador é acusado de induzir fã a golpe financeiro; entenda o caso

Rodrigo Faro, 51, está sendo processado por uma consumidora que o acusa de induzi-la a contratar os serviços da TRIÊ Soluções Financeiras, empresa da qual é garoto-propaganda. Segundo a ação, a mulher confiou na credibilidade do apresentador e aderiu ao serviço, que prometia recalcular juros de financiamento veicular. No entanto, os valores pagos à empresa não foram repassados ao banco, resultando na apreensão do carro. A informação foi divulgada pelo Splash, que teve acesso aos autos do processo. >