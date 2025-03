RESULTADO DO PAREDÃO

BBB 25: Aline Patriarca é eliminada com 51,73% dos votos

Eliminação ocorreu na noite desta terça (25)

A eliminada do Big Brother Brasil 25 na noite desta terça-feira (25) foi a baiana Aline Patriarca. A sister do grupo Pipoca foi a mais votada pelos espectadores para sair do programa, recebendo 51,73% dos votos. Ela entrou no jogo como dupla de seu melhor amigo, o arquiteto Vinícius Nascimento. >