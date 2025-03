REALITY SHOW

Cunhada de Diogo detona Aline e defende Vilma no BBB 25

Pamella Almeida fez postagens polêmicas sobre a sister e acabou desativando seu perfil após repercussão

Mesmo após sua eliminação do BBB 25, Diogo Almeida continua sendo assunto nas redes sociais, principalmente por conta das opiniões de seus familiares sobre Aline Patriarca . Desta vez, Pamella Almeida, cunhada do ator, usou o Twitter/X para criticar a ex-policial e defender Vilma Nascimento, mãe de Diogo. >

Em uma das publicações, Pamella ironizou a importância de Aline no jogo: “Uma mulher daquela idade, vivida, educada, que criou seus filhos muito bem, vai descer nesse nível para falar de Aline? Quem é Aline na fila do pão?”, questionou.>

Ela também comentou sobre a declaração polêmica de Vilma sobre Aline não ser “mulher para construir família”. “Não tirem frases do contexto. O que foi dito é que Aline não era compatível com Diogo, pois ele tem valores diferentes. Não houve desrespeito nenhum”, afirmou.>

Após as críticas gerarem grande repercussão, Pamella desativou seu perfil na rede social. Mesmo assim, a polêmica seguiu no Threads, onde internautas dividiram opiniões. Enquanto alguns defenderam Aline, outros reforçaram as falas da família de Diogo sobre o relacionamento entre os dois no reality.>