Eliminado do BBB 25, Diogo revela com qual sister faria trisal junto a baiana Aline

O ator se abriu em entrevista no Bate Papo BBB 25 nesta quarta (26)

Elis Freire

Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 17:57

Diogo Almeida no Bate-Papo BBB desta quarta (26) Crédito: Reprodução / Globoplay

Eliminado do BBB 25 no paredão desta terça-feira (25), o ator Diogo Almeida foi ao Bate-Papo BBB opinar sobre a sua trajetória no reality da TV Globo. O artista assistiu a momentos marcantes do programa e chegou a fazer uma revelação bombástica. >

Diogo, que manteve um relacionamento com a baiana Aline da casa, afirmou que caso tivesse que fazer um trisal com outra sister escolheria a atriz Vitória Strada. A resposta foi dada em uma dinâmica de perguntas e respostas, onde ele foi questionado sobre "quem levaria" se aceitassem "terceiros" dentro do casal.>

Arrependimento confessado

No programa de entrevistas conduzido por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, Diogo também assistiu a uma conversa que teve com Aline na piscina e admitiu ter se arrependido da forma como falou com a sister. "Não gosto, não me orgulho, acho que poderia ter pegado um pouco mais leve. Estava ali com muitas coisas e essa necessidade de ser aceito, e errei a mão", justificou o ator. >