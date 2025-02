TEVE BEIJO SIM!

Thamiris detalha beijo com Aline no BBB25: 'Senti a língua, senti a boca'

As duas sisters se beijaram durante festa na madrugada desta quinta (20)

As especulações sobre o beijo de Aline e Thamiris durante a Festa do Líder na madrugada desta quinta (20) tomaram conta da internet. Muitos internautas questionaram se seria uma mentira de Gracyanne Barbosa. Mas, finalmente, a dúvida teve fim: teve beijo sim, senhor! >

Na manhã desta quarta (20), Thamiris conversou com a musa fitness na cozinha e detalhou o beijo com a baiana. “Na hora que ela veio e que eu levantei a cabeça e tava perto demais. Eu senti a língua, eu senti a boca. C#r@lho!”, disparou Thamiris.>

Gracyanne contou do beijo à Vitória Strada no BBB 25 também na manhã desta quinta (20). Logo depois, porém, a musa fitness parece ter se arrependido de dar a informação e pede segredo à famosa.>

"Não comenta do beijo com ninguém, porque eu acho que a Mona [Thamiris] não gostou", disse. Ela explicou que Thamires não queria fofoca com o assunto.>