Camilla detonada, Vitória defendida e Diogo contra a parede: Veja tudo que rolou no Sincerão do BBB 25

Os participantes protagonizaram confrontos intensos nesta segunda (24)

Elis Freire

Publicado em 25 de fevereiro de 2025 às 08:01

Sincerão do BBB 25 desta segunda (24) - Diogo, Vitória e Camilla Crédito: Reprodução / Globo

A casa está pegando fogo! Criticado por internautas como uma edição morna, o BBB 25 nesta segunda (24) mostrou o contrário. O Sincerão teve confrontos intensos e os participantes se destacaram ao argumentar sobre o que não têm gostado de ver na casa. Tudo isso com a presença especial de Nayara Azevedo, Ricardo Alface e Ana Paula Renault no júri, que julgaram os embates com “Pipocou” ou “Mandou bem!” >

Após a briga feia entre Camilla e Vitória depois da formação de paredão deste domingo (23) que levantou questões polêmicas de convivência no reality, os brothers e sisters não deixaram de se posicionar e os nervos ficaram à flor da pele.>

Na dinâmica, o júri a cada rodada de acusação escolhia três adjetivos e a pessoa da vez teria que usar um destes para caracterizar o brother no alvo do empate. >

Camilla no alvo: “falsa” e “decepção”

Diogo Almeida foi o primeiro a jogar e logo apontou Camilla como “falsa”. Segundo o ator, a sister “descartou Vitória como se fosse uma lata de apresuntado no lixo”. Ele destacou a falta de lealdade com a amiga, antes sua aliada. O júri aprovou sua argumentação e Camilla levou um pó colorido no rosto. >

Defendendo a si própria em relação a principal briga do programa, Vitória jogou em seguida. A sister apontou “decepção” em Camilla e garantiu que nunca largaria a mão de uma aliada, como a carioca fez. “Falei que nunca chamaria um aliado pra cá, mas a Camila falou que não posso contar com ela pra mais nada. No momento que eu apresentei a minha opinião, jamais teria o intuito de deixar na berlinda qualquer aliado meu. Jamais teria a atitude que ela teve comigo”, disse. >

“Não tô me eximindo de tê-la decepcionado e sempre vou pedir desculpa. Se usei alguma palavra agressiva, vou pedir desculpa e nunca te expus de maneira negativa aqui dentro e você não fez o mesmo comigo, por isso tô muito decepcionada com você, em todos os sentidos”, desabafou sobre a situação em que foi acusada por Camilla de colocá-la como “preta agressiva”.>

Na tréplica, a trancista tentou se defender e se emocionou ao relembrar que a atriz usou palavras duras contra ela após o sexto Paredão. O júri, porém, não viu verdade na defesa de Camilla, rendendo um meme de Ana Paula Renault fazendo “não” com as mãos ao escutá-la.>

As críticas à Camilla seguiram com Guilherme reforçando sua opinião contra Camilla de forma incisiva. O pernambucano foi o responsável por abrir para casa que Camilla havia inclusive cogitado votar em Vitória, em uma dinâmica de formação de paredão na casa. >

Vilma surpreendeu e agradou o júri

Mãe de Diogo, Vilma entrou no embate e escolheu Thamiris para chamar de “influenciável”. Segundo ela, Thamiris foi agressiva com Vitória e desrespeitosa. O júri concordou com sua análise.>

Já na vez de Thamiris de acusar Vitória de falsidade, o júri interpretou sua postura como uma “pipocada”, pois ela teria se embolado nos argumentos, sem fatos concretos. >

Em outro momento, Diego Hypolito escolheu Camilla para o tema “controlador” e destacou momentos em que ela deixou Vitória vulnerável. A falta de escuta ativa da sister foi apontada, mas o júri considerou que Diego também não foi convincente, avaliando que ele “pipocou”.>

Diogo confrontado e briga generalizada

O baiano Vinícius resolveu ser original e escolheu Diogo para o tema “covarde”. Ele reforçou que não tem a memória curta e não esqueceu das situações em que o brother não respeitou Aline, sua dupla. Vinicius chegou a afirmar que a máscara do ator estava caindo. >

“Muitos têm memória curta, mas a minha não é. Há situações que aconteceram, que você não agiu da forma correta, porque, independente de tudo, a Aline sempre esteve do seu lado. Então é muito importante que, ao invés de apontar Vitória como ingrata, se coloque no seu lugar também e busque na memória quem esteve do seu lado”, confrontou. >