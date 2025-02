BRIGA FEIA NO BBB25

Camilla acusa Vitória Strada de racismo e aliança é rompida; assista

As sisters brigaram feio após a formação do sexto Paredão do BBB 25 neste domingo (23)

Elis Freire

Publicado em 24 de fevereiro de 2025 às 08:46

Vitória Strada e Camilla Crédito: Reprodução / Globoplay

Vitória Strada e Camilla, antes amigas, já estavam com a relação estremecida no BBB25, sem trocar muitas palavras e frustradas uma com a outra. Mas foi na formação do sexto Paredão do BBB 25 neste domingo (23) que as duas romperam a relação de vez. Na briga feia, Camilla acusou a atriz de ter uma visão racista sobre ela. >

Tudo começou com Vitória indo tirar satisfação com o líder João Pedro por ter sido indicada direto ao paredão com um argumento que, segundo ela, vinha de Camilla e Thamiris. Para tentar consolar a atriz, Camilla a abraçou, mas foi questionada por Guilherme, na frente de todos, sobre ter dito que votaria em Vitória.>

A global, então, desabafou e disse ter se sentido excluída pelas irmãs cariocas durante toda a semana. Já Camilla e Thamiris a acusaram de se excluir sozinha e garantiram que nunca mudaram com ela. Vitória está no paredão contra Vilma e Diogo.>

Acusação de racismo

A discussão entre Vitória e Camilla pegou fogo e uma forte acusação foi feita contra a atriz. Camilla insinuou que a artista foi racista porque colocou ela como "preta agressiva" na casa. Vitória, então, começou a chorar, afirmando que nunca colocou a ex-amiga nesse lugar de agressividade ou a discriminou. >

Camilla abandonou a discussão, enquanto Vitória foi para o quarto tentar se acalmar, mas Thamires foi atrás dela para defender a irmã, e a discussão voltou para o mesmo lugar. Ao perceber que não haveria um consenso, a atriz saiu de novo do ambiente, seguida por Diego Hypólito, que a consolou.>

