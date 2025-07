INDEPENDENTE

Heloisa Périssé comenta decisão da filha caçula de tirar seu sobrenome: 'Virou perigosa'

Antonia Farias tem firmado carreira como cantora e agora vai estudar música no exterior

Elis Freire

Publicado em 1 de julho de 2025 às 16:07

Heloísa Perissé e Antonia Farias Crédito: Reprodução

As duas filhas de Heloísa Perissé seguiram os passos da atriz e estão investindo em carreiras na arte. Enquanto Luisa Périssé, de 25 anos, viralizou nas redes com o Trap do Trepa Trepa, Antônia Farias, ou Tontom, de 18 anos, faz sucesso no Tik Tok com a canção Tontom Perigosa e agora está indo estudar música no exterior.>

A intérprete de Zulma na novela "Êta Mundo Melhor" falou com sobre as trajetórias das herdeiras e comentou sobre a decisão da caçula de não usar o sobrenome Périssé. "Tontom tirou o Périssé. Tontom virou perigosa. Ela não gosta e eu acho que tudo bem, não tem como deixar de ser minha filha”, disse Heloisa Périssé em entrevista à revista Quem.>

A atriz e humorista falou com orgulho da decisão das duas de se tornarem artistas, com ela. "Eu fico muito feliz porque elas são duas artistas. Está na alma delas. Não é nada que eu estimulei ou não estimulei, é totalmente o desejo delas (…) Admiro muito as duas, principalmente pela seriedade que elas levam a história delas", ressaltou. >

Por fim, Perrisé adiantou as próximas novidades das filhas. "Tontom está indo morar em Berlim agora, foi aceita numa mega faculdade de música [...] Luisa vai lançar outra música, outro hit, com o Rafael Portugal”, contou.>