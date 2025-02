MATERNIDADE

Solteira e mãe, Fe Paes Leme busca ajuda profissional para cuidar da filha: 'Não é fácil encontrar'

'A famosa anunciou a separação de Victor Sampaio, pai de Pilar, em janeiro deste ano

A apresentadora Fernanda Paes Leme, de 41 anos de idade, compartilhou com seguidores uma reflexão sobre a maternidade nesta manhã de domingo (23). Recém solteira e mãe de Pilar, de 10 meses, Fe explicou como sua rotina tem se transformado completamente. Ela refletiu ainda sobre a necessidade de mais ajuda para cuidar da filha. >

"Acordei bem cedo, assim que Pilar 'me chamou' pela babá eletrônica, fiz o ritual da manhã dela, dei mamadeira, viemos pra sala, consegui fazer rapidinho um café pra mim, ela tava brincando no andador, fiquei olhando pra ela e meu peito estufou, comecei a chorar de gratidão. Não existe outro lugar no mundo que eu queria estar... fui lá e pedi uma abraço pra ela... chorei mais", começou ela.>