EXERCÍCIOS EM CASA

Preta Gil agradece apoio de O Kannalha, apontado como seu novo affair: 'Com seu incentivo foi melhor'

O cantor compartilhou um vídeo da filha de Gilberto Gil se exercitando em casa após longa internação

A filha de Gilberto Gil compartilhou o post e agradeceu o apoio do amado. "Com seu incentivo, foi melhor", declarou a artista de 50 anos.

Preta e O Kannalha vivem uma relação sem rótulos desde o ano passado. Ela aumentou as especulações sobre affair com o cantor na última terça (18), ao publicar nas redes sociais uma foto dele, com a frase: "Foi assim que esqueci meu ex".