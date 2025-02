DETIDO NO RIO

Veja quanto Oruam vai precisar pagar de fiança para ser solto

O rapper foi preso na tarde desta quinta-feira (20) após fugir na contramão de blitz no Rio

Preso na tarde desta quarta-feira (20) em uma blitz na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro, o rapper Oruam terá que desembolsar um valor alto para sair da cana. Segundo informações confirmadas pela assessoria do cantor, Oruam tentava fugir da blitz na contramão fazendo uma manobra conhecida como “cavalinho de pau”. >

O artista foi levado para a 16ª Delegacia de Polícia Civil e foi detido em flagrante por direção perigosa. De acordo com a coluna de Fábia Oliveira, do Metrópoles, a fiança para a soltura de Oruam ficou estipulada em 40 salários-mínimos, o equivalente a mais de R$ 60 mil.>

Polêmico

Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, nome de batismo do rapper, acumula polêmicas ao longo da sua carreira. A primeira delas é pelo fato de ser filho de um dos principais líderes do Comando Vermelho (CV), o traficante Marcinho VP.>

Em março do ano passado, Oruam subiu ao palco do Festival Loollapalooza usando uma camisa com a foto do pai e a palavra "Liberdade". Marcinho cumpre pena de 44 anos de prisão por tráfico de drogas e homicídios.>