RIO DE JANEIRO

PM é investigado por selfie com rapper Oruam, filho de traficante

Policial estava fardado e trabalhando no momento que pediu a foto

Carol Neves

Publicado em 4 de fevereiro de 2025 às 11:09

PM fez selfie com Oruam Crédito: Reproduçao

Um policial militar do Rio de Janeiro se tornou alvo de investigação da corregedoria após tirar uma selfie com o rapper Oruam, filho do traficante Marcinho VP, um dos líderes do Comando Vermelho (CV). O PM, fardado e durante o expediente, posou com o cantor perto de uma viatura, sorrindo para as fotos. O vídeo registrando a cena chegou à cúpula da Polícia Militar, que decidiu abrir um processo administrativo. >

O comandante-geral da PM do Rio, coronel Marcelo Menezes de Nogueira, falou do caso com a coluna de Paulo Cappelli, da Metrópoles. “Determinei a abertura de inquérito policial militar, de cunho interno, a ser realizado pela corregedoria. Não farei julgamento preliminar, mas entendo que não é recomendável associar um órgão policial a um rapper que exalta o fato de ser filho de traficante", afirmou o coronel. "A medida em que o policial está fardado, a serviço da segurança do estado, efetivamente minha visão é que não é desejável essa conduta. Repudio a posição do policial. Ela não representa a posição da Polícia Militar do Estado Rio de Janeiro.”>

O comandante continuou explicando que a corregedoria irá apurar os fatos “sem prejulgar”, ouvindo o policial para entender a dinâmica do caso, sempre respeitando os direitos ao contraditório e à ampla defesa.>

O vídeo, que circulou inicialmente em um grupo fechado de policiais no WhatsApp, gerou críticas entre colegas de farda. Embora alguns argumentassem que Oruam não deveria ser associado aos crimes de seu pai, a maioria dos policiais opinou que as letras do rapper fazem apologia ao tráfico de drogas e armas, além de uma possível defesa de Marcinho VP, condenado por crimes violentos.>

Em suas músicas, Oruam se refere frequentemente à vida no tráfico e critica as forças policiais. Em uma de suas canções mais populares, "Filho do Dono", ele fala sobre um menor de idade que se envolve com armas para mudar de vida, e critica o estado ao afirmar que “o estado é genocida com o morador”. A letra inclui versos como: “O menorzinho sem expectativa / Doido pensando em mudar de vida / Encontrou o suporte, o oitão / Garrou a vida e pegou no plantão.">

Oruam, de 24 anos e nascido na favela Cidade de Deus, na zona oeste do Rio, já foi o rapper mais ouvido no Spotify Brasil em diferentes meses de 2024. Recentemente, ele também foi alvo de polêmica após uma vereadora de São Paulo, Amanda Vettorazo (União Brasil), apresentar um projeto de lei que visa proibir o uso de recursos públicos para financiar seus shows na cidade. O projeto visa impedir apresentações que promovam crimes ou drogas, gerando uma troca de farpas nas redes sociais entre o rapper e a parlamentar. Ele também teve participação no Carnaval de Salvador cancelada>