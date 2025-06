DESABAFO

Após festa da filha de Virginia e Zé Felipe, decoradora detona funcionários: 'Não estão ali para comer'

Tana Lobo falou sobre postura de fornecedores em eventos

Coordenada por Tana, a festa de Maria Alice teve cenário composto por cerca de 60 mil balões, 100 esculturas e muitas nuvens brancas e anjinhos. Além disso, o evento da filha de Zé Felipe e Virginia contou com bolos especiais e um buffet com estações de pizzas, massas, hambúrguer, doces, churros e sorvete.>

Ainda em seu desabafo, a decoradora disse que "nessa festa em questão que estão perguntando" - sem especificar se seria o aniversário de Maria Alice - "todos os fornecedores foram contratados com alimentação incluída no contrato deles. Então, a obrigação de fornecer alimentação é de cada um. Isso foi pago para eles. A alimentação foi paga para ninguém ter esse problema. E assim tem que ser em todo evento".>

Tana também reclamou de outra situação que já presenciou em eventos: funcionários pedindo lembrancinhas. "Às vezes, ele não sabe que isso é errado, ele acha que ele não está fazendo nada de mais. Então, talvez não é maldade da pessoa que está ali, como é uma lembrancinha, na cabeça dele tá sobrando. Eu acho que isso não é nem culpa do colaborador, entendeu? É a responsabilidade do dono da empresa explicar e instruir os seus colaboradores", disse.>

"E eu não tô ilesa disso não, viu? Já aconteceu na minha empresa, de um garçom meu estar ali no nosso buffet, e, no final da festa, pedir lembrancinha. A função é de quem? Minha, de chegar nele e explicar ou do gestor, ou de quem tá ali à frente deles, ou do maître na próxima reunião, deixar isso bem claro, porque a gente acha que às vezes as coisas são óbvias e o óbvio precisa ser dito, né?", finalizou.>