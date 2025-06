INÉDITA

Ator que morreu há 1 ano estará em nova novela da Globo; entenda

Thommy Schiavo faleceu em julho do ano passado, após uma queda de um prédio de dois andares em Cuiabá

Giuliana Mancini

Publicado em 10 de junho de 2025 às 08:28

Thommy Schiavo Crédito: Reprodução

O ator Thommy Schiavo, que morreu há quase um ano, estará em uma novela inédita da Globo. O artista faz parte do elenco de "Guerreiros do Sol", que vai estrear nesta quarta-feira (11) no Globoplay Novelas e no streaming. Foi seu último projeto antes da trágica queda de um prédio de dois andares em Cuiabá, no Mato Grosso, em julho do ano passado.>

Na novela, Thommy interpreta um policial envolvido na caçada ao grupo de Lampião e Maria Bonita. Pai do ator, Horacio Ramos falou sobre a ansiedade para ver o filho em seu trabalho final. "Na época, quando viajou para Alagoas para as gravações, ele mandava fotos e vídeos dos bastidores, falava das pessoas que trabalhavam com ele. Todo trabalho que ele fazia mandava fotos para mim. A família está na expectativa para assistir ao trabalho dele", comentou, à coluna Play do jornal O Globo.>

Horacio também lamentou o luto pela perda do filho. "É a pior coisa do mundo. É muito difícil vivermos sem ele. O Thommy faz uma falta 24 horas todos os dias. É um pedaço de mim que foi embora. Você perder um filho é inigualável. É uma dor para sempre. O mundo ficou mais cinzento. Antes, era bem colorido. Ele tinha se destacado bem em "Pantanal". Estava encaminhado profissionalmente".>