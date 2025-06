POLÊMICA

Léo Lins debocha de prisão com 'kit cadeia' e ironiza condenação por discriminação

Humorista exibe presente com algemas e cigarros nas redes sociais após ser sentenciado a mais de oito anos de prisão

O humorista Léo Lins , de 42 anos, ironizou sua recente condenação à prisão com uma publicação nas redes sociais que gerou repercussão. Condenado a oito anos e três meses de reclusão por disseminar discursos discriminatórios contra minorias, o comediante exibiu em seu Instagram um presente satírico que chamou de “kit cadeia”. >

Na imagem publicada nos stories, é possível ver um embrulho com itens como celular, maço de cigarros e até algemas. Lins comentou com deboche: “Isso é rir da minha desgraça. Vou processar! (Aviso: ironia)”.>

Enquanto nomes como Leandro Hassum, Fábio Porchat e Hélio de la Peña saíram em defesa do comediante, outros artistas, como Luana Piovani e Pedro Cardoso, declararam apoio à condenação. A decisão dividiu opiniões e reacendeu discussões sobre os limites do humor e da liberdade de expressão no Brasil.>