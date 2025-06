POLÊMICA

Carmo Dalla Vecchia critica Léo Lins após condenação: 'Tô ouvindo os gemidos dos presos aqui'

Ator se revolta com piadas preconceituosas do humorista e debocha de sentença de 8 anos de prisão por discurso de ódio

O ator Carmo Dalla Vecchia usou as redes sociais para criticar duramente o humorista Léo Lins, condenado a oito anos de prisão em regime fechado por fazer piadas com conteúdo discriminatório durante um show de stand-up em 2022. Em um vídeo publicado no Instagram, o ex-Globo reagiu às falas polêmicas de Léo e ironizou a situação, dizendo “tô ouvindo os gemidos dos presos aqui”. >