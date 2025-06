FICOU PARA TRÁS

Ator de ‘Vale Tudo’ renega passado em conteúdo adulto e comemora volta à Globo

Ator diz que prefere apagar fase no OnlyFans e celebra papel de destaque em novela das 21h após 14 anos longe da emissora

Aprovado nos testes para Vale Tudo, Velasco revelou que o retorno à emissora foi um presente antecipado. “Estava confiante e aconteceu dois dias antes do meu aniversário, no remake da maior novela que já existiu, na Globo, no horário nobre, é final de Copa do Mundo. Não poderia estar mais feliz. Vou gravar até outubro e até lá estarei rindo à toa”, contou.>