MUNDO

Influenciador mais seguido do mundo no TikTok é preso pela imigração dos EUA

Khaby Lame ficou muito conhecido nas redes sociais por seus vídeos de humor

O astro do TikTok Khaby Lame foi detido por agentes de imigração dos Estados Unidos após “exceder” o prazo de validade do visto”, segundo informaram as autoridades no sábado (7). Ele teria sido preso na sexta-feira (6) e liberado no mesmo dia após ter “saída voluntária” permitida.>