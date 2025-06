SUPERAÇÃO

Netinho anuncia remissão do câncer: 'Estou curado!'

Cantor revelou que exame não detectou nenhum sinal da doença no corpo

Sem traços da doença! O cantor baiano Netinho, de 58 anos, revelou em postagens nas redes sociais na noite desta segunda-feira (9) que está em remissão, ou seja, curado do câncer. Para dar a boa notícia, ele publicou uma foto dos seus exames e celebrou :"No exame que eu fiz nessa sexta-feira, não foi encontrado qualquer sinal de câncer no meu corpo inteiro. Estou curado.">

No início segunda (9), ele havia mostrado o seu retorno ao hospital Aliança Star para a penúltima etapa do tratamento quimioterápico. Ao anunciar a cura, ele explicou que escolheu por finalizar o tratamento, mesmo com o resultado do exame. "Apesar do resultado fantástico do meu exame, conversei hoje com Dra. Glória e ela me disse que terminarei todo o tratamento fazendo as duas últimas sessões de quimio para consolidar o resultado", disse. >