QUIMIOTERAPIA

Netinho é hospitalizado para nova fase do tratamento contra câncer

Cantor baiano enfrenta um câncer no sistema linfático

Netinho voltou a ser hospitalizado no Hospital Aliança Star, em Salvador, nesta segunda-feira (28) para dar início a mais uma etapa de seu tratamento contra o câncer do sistema linfático. O cantor revelou o diagnóstico no dia 23 de março, após ser internado no final de fevereiro devido a fortes dores nas costas e dificuldades para andar. >