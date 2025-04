ATUALIZAÇÃO

Em tratamento contra um câncer, Netinho conta que vai passar por transplante de medula óssea

Cantor baiano está internado no Hospital Aliança Star, em Salvador

Elis Freire

Publicado em 11 de abril de 2025 às 11:31

Netinho está internado no Hospital Aliança Star em Salvador Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Netinho finalizou a segunda etapa da quimioterapia para o tratamento do câncer linfático, mas ele ainda segue na luta contra a doença. Nesta sexta (11), o cantor baiano atualizou o público sobre o seu estado de saúde e informou que será submetido a um transplante de medula óssea ao final do tratamento. Ele está internado no Hospital Aliança Star, em Salvador, onde passou por seis sessões de quimioterapia - ainda serão mais 4 etapas. >

“O artista explicou que ele será o próprio doador para o transplante. “Estou terminando a segunda fase da quimioterapia, serão seis fases e, no final, haverá um transplante de medula. Eu sou o doador, será um transplante de mim para mim mesmo”, explicou Netinho através de vídeo compartilhado nas suas redes sociais. >

Netinho foi diagnosticado com câncer no sistema linfático após sentir dores nas pernas e nas costas, o que o levou a ser internado no dia 26 de fevereiro. Devido ao quadro, ele precisou suspender sua agenda de apresentações durante o Carnaval.>

Desde lá, ele vem atualizando os fãs por meio do Instagram. No dia 2 de abril, ele fez um balanço do estado de saúde e disse que tudo tinha corrido bem com a primeira fase do tratamento. Na oportunidade, propôs a desmistificação do câncer. >