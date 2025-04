BOAS NOVAS

Netinho anuncia conclusão de etapa do tratamento do câncer: ‘Sem dor’

Cantor baiano retornou ao tratamento no dia 31 de março

O cantor baiano Netinho anunciou, neste sábado (5), a conclusão da quimioterapia para tratamento de um câncer no sistema linfático. O artista, que voltou ao Hospital Aliança no dia 31 de março para a última fase do tratamento, disse que passou pela etapa sem sentir dor. >

No dia 2 de abril, ele fez um balanço do estado de saúde e disse que tudo tinha corrido bem com a primeira fase do tratamento. Na oportunidade, propôs a desmistificação do câncer. “A quimioterapia espanta muita gente. Achei que era uma coisa invasiva, que ia cortar meu corpo, não entendia muito bem. Quando instalaram a quimioterapia, eu perguntei ‘e a quimioterapia, vai começar que horas?’, [eles disseram] ‘já começou, Netinho’. [...] Então, gente, não tenham medo vocês que estão passando por isso ou possam vir a passar”, aconselhou. >