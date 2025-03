SAÚDE

Linfoma: Veja quais os sintomas do câncer de Netinho e quando procurar um médico

Doença também é comum em crianças



Fernanda Varela

Alô Alô Bahia

Publicado em 25 de março de 2025 às 13:05

Netinho Crédito: Divulgação

O cantor Netinho surpreendeu os fãs este fim de semana ao revelar que foi diagnosticado com um câncer no sistema linfático. O artista, que recebeu alta recentemente, após passar quase um mês intervalo, continuará o tratamento em casa, sendo acompanhado por médicos do Hospital Aliança, em Salvador.>

Mas, afinal, o que é câncer no sistema linfático?>

O câncer no sistema linfático, conhecido como linfoma, é mais comum em crianças e idosos. Ele afeta os linfonodos, também chamados de gânglios linfáticos, que são estruturas essenciais para a defesa do organismo. Dependendo do tipo, a doença pode evoluir de forma agressiva ou se desenvolver lentamente.>

Os sintomas do linfoma podem variar, mas entre os mais comuns estão o aumento indolor dos linfonodos, especialmente no pescoço, clavículas, axilas e virilha, além de fadiga persistente, febre, calafrios, suores noturnos intensos e perda de peso significativa.>

Esses sinais podem ser confundidos com outras condições menos graves, o que pode atrasar o diagnóstico. Por isso, especialistas recomendam atenção a qualquer alteração no corpo e a busca por avaliação médica ao notar sintomas persistentes.>

Vale destacar que certos tipos de linfoma podem ser silenciosas ou apresentar sinais inespecíficos, como fadiga extrema e perda de peso inexplicável. Isso reforça a importância do diagnóstico precoce, que pode aumentar significativamente as chances de sucesso no tratamento.>

Tratamento>